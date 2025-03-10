Люди, сделайте репосты! Это ведь нетрудно?

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Пожалуйста, услышьте!

На Курщине идут упорные бои, кровавая тяжелая битва.

Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно! У нас много погибших и раненых.

Одно из подразделений отправляют на усиление, им очень нужны дроны!!

Нужно выкупить 4 дрона Мавик 3 про

Общая сумма 290 тыс. грн

Очень прошу помочь собрать, выкупить нужно во вторник.

Кто как может 5-20-100 грн.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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