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Блог | Враг атакует непрерывно: подразделение защитников на Курщине нуждается в помощи
Люди, сделайте репосты! Это ведь нетрудно?
Пожалуйста, услышьте!
На Курщине идут упорные бои, кровавая тяжелая битва.
Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно! У нас много погибших и раненых.
Одно из подразделений отправляют на усиление, им очень нужны дроны!!
Нужно выкупить 4 дрона Мавик 3 про
Общая сумма 290 тыс. грн
Очень прошу помочь собрать, выкупить нужно во вторник.
Кто как может 5-20-100 грн.
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