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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | Враг атакует непрерывно: подразделение защитников на Курщине нуждается в помощи

Украинские десантники уничтожили большую группу диверсантов на Курщине, двигавшихся по подземным ходам

Люди, сделайте репосты! Это ведь нетрудно?

Видео дня

Пожалуйста, услышьте!

На Курщине идут упорные бои, кровавая тяжелая битва.

Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно! У нас много погибших и раненых.

Одно из подразделений отправляют на усиление, им очень нужны дроны!!

Нужно выкупить 4 дрона Мавик 3 про

Общая сумма 290 тыс. грн

Очень прошу помочь собрать, выкупить нужно во вторник.

Кто как может 5-20-100 грн.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

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