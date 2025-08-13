Враг атакует по всей линии фронта и несет потери: в течение суток произошло 165 боестолкновений – Генштаб

По всей линии фронта за сутки 12 августа произошло более полутора сотни боевых столкновений. Самые ожесточенные бои шли на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлении: на них пришлось более половины вражеских атак.

По всей линии соприкосновения украинские воины делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери. Ситуацию очертили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 13 августа.

Что происходило на фронте 12 августа

Накануне российские войска на линии соприкосновения совершили 165 атак за сутки.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 120 обстрелов, из них 64 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 166 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Каменка, Середина-Буда Сумской области; Белогорье, Приморское, Малокатериновка Запорожской области; Одрадокаменка, Антоновка Херсонской области.

Украинские воины в долгу не остались. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, осуществил 281 обстрел, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Александро-Шультино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русина Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попова Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезей, Никаноровки, Котлино, Нового Шахматного, Новоэкономичного, Звирово, Удачного, Лысовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодезя, Родинского и Проминя.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Звезды, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцово.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении Полтавки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и с Голой Пристани — Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – заверили в Генштабе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 99 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две ракеты, 46 единиц автомобильной техники оккупантов и один оперативно-тактический ракетный комплекс.

