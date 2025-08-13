ВСУ отминусовали 890 оккупантов, 23 артистемы, РСЗО и два средства ПВО армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 890 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 66 тыс. 110 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне украинские воины уничтожили российский танк (всего уничтожены 11 099), восемь боевых бронированных машин (23 127), 23 артиллерийские системы (31 429), одну РСЗО (1 465), два средства ПВО (1 207)

Потерял враг также 99 БПЛА оперативно-тактического уровня (50 852), две крылатые ракеты (3 555) и 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн (58 265).

Отчитывается Генштаб также о двух сбитых крылатых ракетах врага (всего 3 558).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 937 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ в Донецкой области атаковали пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ. Враг понес потери в живой силе. Среди ликвидированных – командир бригады.

Также сообщалось, что в ГУР показали виртуозную работу по логистике врага на Сумщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!