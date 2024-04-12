Враг бросил главные силы на Донбасс: в трех направлениях ВСУ отразили 50 атак армии РФ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за прошедшие сутки оказалось Бахмутское направление – такое заключение можно сделать из вечерней сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 12 апреля.

В течение суток по всей линии фронта было зафиксировано 81 боевое столкновение. Также враг нанес 2 ракетных и 72 авиаудара, совершил 116 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам Украины (в результате этого есть погибшие и раненые среди гражданского населения).

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Ракетные войска нанесли поражение 2 средствам противовоздушной обороны и 1 станции РЕБ противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирне, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток совершено 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины с начала начала полномасштабной войны уже обезвредили на родной земле 451 730 военнослужащих оккупационной армии РФ. Из них по меньшей мере 840 захватчиков были убиты и ранены только за прошедшие сутки. Также защитники за последние сутки поразили еще 187 единиц военной техники и вооружение врага.

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