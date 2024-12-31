Враг давит на четырех направлениях: в Генштабе доложили о ситуации на фронте в канун нового года

На поле боя в Украине в понедельник, 30 декабря (по состоянию на 22:00), произошло 153 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация остается на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времивском направлениях.

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В то же время больше всего потерь враг понес на Покровском направлении, где в течение суток военные Вооруженных сил Украины обезвредили 452 оккупанта, 190 из них были ликвидированы. Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной Генеральным штабом ВСУ в Telegram.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку от Волчанска и Липцев. По предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 43 оккупанта, уничтожили танк, артиллерийскую систему, противотанковое средство, три автомобиля, 18 БПЛА и два средства связи противника, также значительно повредили артсистему и два автомобиля.

На Купянском направлении противник 16 раз пытался продвинуться возле Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызового. Еще продолжаются шесть боеприкосновений.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 19 раз в районах Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов. Шесть боеприкосновений еще продолжаются.

На Северском направлении враг однажды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Белогоровка, получил отпор.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и в Торецке. Три атаки отбиты.

На Покровском направлении враг 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Восемь атак продолжаются до сих пор.

По предварительной информации, ВСУ обезвредили на этом направлении 452 оккупанта, 190 из них – безвозвратно. Уничтожены боевая бронированная машина, две единицы автомобильной техники, автоматический гранатомет оккупантов, пять средств связи и два средства РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово. Отражены 13 атак, пять боестолкновений продолжаются.

На Времивском направлении ВСУ отражали атаки противника вблизи Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки – 11 атак отбито, пять длится.

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорваться в направлении Новоандреевки, понес потери и отступил.

В Курской области защитники отразили 17 атак захватчиков.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГНСУ заявили, что войска страны-агрессора России пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. С этой целью враг применяет диверсионно-разведывательные группы.

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