'Враг давит на восточном направлении': Черник оценил ситуацию и объяснил, что даст Украине разрешение бить по территории РФ

Российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке нашей страны в попытке выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако с начала полномасштабного вторжения враг не может реализовать эту задачу.

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Более того, врагу стало еще сложнее после того, как партнеры разрешили бить по территории РФ западным вооружением. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

По его словам, у врага ничего не изменилось и он продолжает активно, системно и комплексно давить на восточном направлении. Но несмотря на все попытки россияне не могут реализовать задачу по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Черник не стал давать прогнозов о реализации вражеских замыслов. В то же время он прокомментировал слова начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который накануне заявил о сложной ситуации на фронте.

"Кирилл Буданов – высокопоставленный чиновник, он в первую очередь рефлексирует на западную аудиторию, чтобы там те не расслабились в части финансирования и денег. Но ничего нового он не сказал. Это его штатная работа. Информационные психологические операции имеют процесс бесконечности как со стороны врага, так и с нашей стороны", – сказал Черник.

Также он заявил, что после разрешения бить западным оружием по территории РФ украинские войска усложнили жизнь оккупантам. В пример он привел ЗРК С-300, которые ранее захватчики могли применять с расстояния 70 км от линии боестолкновения. Но врагу пришлось переместить эти комплексы на 40 км в глубину.

"То есть ракета С-300 потенциально, потому что еще не было подтвержденных ударов с тех пор, будет находиться немного дольше в воздухе, а значит, есть шанс их сбивать. Плюс в зоне 40-30 км, а это обеспечение механизированного полка, они могли держать артиллерийские дивизионы, они могли держать горюче-смазочные материалы, склады с боеприпасами и тому подобное. Теперь это все отодвинули в глубину", – заявил Черник.

При этом он добавил, что речь идет в том числе о вражеской авиации, например, Су-25 россияне могли держать в зоне 50-70 км от линии фронта. Теперь эту технику врагу приходиться передвигать в глубину. Это приведет к увеличению время подлета к линии боевого столкновения. Кроме того, теперь противник вынужден будет брать больше горючего и меньше ракетно-бомбовой погрузки.

Черник заявил, что при условии поставок большого количества оружия и появления в украинском небе истребителей F-16, украинские войска смогут решить проблему управляемых авиабомб. Но это произойдет лишь при условии, если Украине предоставят ракеты AIM-120 AMRAAM. Также военный эксперт считает, если Запад даст по-настоящему огромное количество оружия, то Украина сможет перейти в контрнаступление.

Напомним, 13 июня российские оккупанты проявляют наибольшую активность на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. Украинские военные отвечают жестокими контратаками на штурмовые и наступательные операции врага, успешно нейтрализуя вражескую пехоту и технику.

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