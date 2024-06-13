Оккупанты пытаются прорваться на Покровском направлении, продолжаются бои – Генштаб

С начала суток российские оккупанты проявляют наибольшую активность на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. В общей сложности уже зафиксировано 41 прямое боевое столкновение между захватчиками и Силами обороны.

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Украинские военные отвечают жестокими контратаками на штурмовые и наступательные операции врага, успешно нейтрализуя вражескую пехоту и технику. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 четверга, 13 июня.

Сумская и Черниговская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов со стороны РФ. В частности, из Пороза и Мощеного враг нанес удары по Порозку, из Гуево – по Мирополью, из Хоромного – по Елино.

Тем временем российские террористы продолжают использовать управляемые авиационные бомбы по Харьковщине, в частности, из Белгорода они атаковали Волчанск и другие населенные пункты Волчанской громады тремя КАБами.

На Купянском направлении враг пытается осуществить наступление вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового, где украинские военные успешно отбили одну атаку и продолжают борьбу еще в трех столкновениях. При этом оккупанты атаковали двумя КАБами Купянск и запустили три управляемые авиационные бомбы по Ивановке.

На Лиманском направлении продолжается жесткий бой вблизи Грековки.

С начала суток на Краматорском направлении захватчики атаковали украинские позиции семь раз, из которых пять штурмов отбиты. В настоящее время продолжаются столкновения вблизи Нового и Андреевки.

На Покровском направлении враг не отказывается от своих намерений прорвать украинскую оборону, где бои ведутся в районах Новоалександровки, Калиново и Новоселовки Первой. Там украинские силы отразили шесть атак и еще две продолжаются.

Особенно напряженно сегодня на Кураховском направлении, где с начала суток украинские военные отразили четыре штурмовых действия врага. Также продолжаются семь боевых столкновений вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды атаковать украинские позиции вблизи Крынок, а также совершил три удара восемью КАБами в районах Ольговки, Красного Яра, Николаевки и Берислава.

Ситуация на других направлениях остается стабильной.

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях по меньшей мере 980 российских оккупантов. В частности, за время полномасштабной войны войска РФ уже понесли безвозвратные и санитарные потери в живой силе в 522 810 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с побратимами из Сил обороны поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой станции составляет 25 миллионов долларов.

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