Враг хотел пойти в штурм: украинские минометчики уничтожили колонну бронетехники россиян на востоке. Видео

В Донецкой области минометчики-нацгвардейцы разгромили штурмовую колонну бронетехники врага. Российские войска пытались прорвать оборону, но благодаря слаженной работе украинских защитников наступление было сорвано.

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Оккупанты подходили к оборонным позициям Сил обороны Украины, рассчитывая на эффект внезапности. Об этом рассказали бойцы 5-го отдельного отряда спецназа НГУ "Омега" и показали видео работы.

Отмечается, что нацгвардейцы сорвали планы врага. Они быстро отреагировали на угрозу и открыли огонь из минометов, нанеся точные удары по враждебным целям.

"Оккупанты приближались к позициям Сил обороны, но наши бойцы остановили их точными выстрелами из минометов", — говорится в сообщении.

В результате были уничтожены три единицы бронетехники и ликвидирован личный состав противника.

Операция по отражению атаки прошла без потерь с украинской стороны. При этом защитники продолжают контролировать ситуацию на этом участке фронта, не допуская прорывов врага.

В Силах обороны подчеркнули, что готовы дать отпор любым попыткам наступления оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении артиллеристы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ проявили настоящий профессионализм, нанеся точные удары по вражеской технике и живой силе армии РФ. Несмотря на сложные погодные условия и значительное расстояние почти 10 километров, защитники уничтожили российскую бронемашину прямым попаданием и ликвидировали пехоту.

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