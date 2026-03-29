Враг хотел прорваться в Малую Токмачку: Силы обороны остановили механизированный штурм оккупантов. Видео

Утром 28 марта россияне начали механизированный штурм на Ореховском направлении. С помощью танка, БМП и двух "Уланов" они попытались войти в Малую Токмачку, однако попытка оказалась неудачной.

Видео дня

Защитники остановили и уничтожили вражескую колонну, которая даже не успела приблизиться к населенному пункту. О бое и потерях врага рассказали в Силах обороны юга.

Защитники отбили механизированный штурм врага в Запорожье

Утром 29 марта в Силах обороны юга констатировали: "Механизированный штурм оккупантов провален!".

Речь идет о попытке оккупантов утром 28 марта штурмовать в полосе ответственности 118 отдельной механизированной бригады.

"Воспользовавшись погодными условиями, в частности утренним туманом, оккупанты начали попытку штурма. С помощью танка-"ежа", БМП и двух автомобилей "Улан", россияне надеялись незаметно зайти в населенный пункт Малая Токмачка. Зато штурмовики даже и близко не приблизились к нему, который, по данным российских пропагандистских каналов, якобы находится под их контролем еще с ...лета 2025 года", – говорится в сообщении.

Еще на этапе выдвижения вражескую колонну удалось остановить и уничтожить. Сделали это защитники из рядов 118 ОМБР и смежных подразделений 108 Кодакской бригады территориальной обороны ВСУ.

"В результате, кроме бронированной техники, 10 штурмовиков – ликвидированы, еще десять – получили ранения. Штурм россиян провалился!" – подчеркнули в Силах обороны юга.

"Качели" в российских Z-пабликах о якобы контроле оккупационных войск над Малой Токмачкой действительно продолжаются уже не первый месяц. Правда, победные реляции никак не меняют "ситуации на земле", о которых так любит говорить российский диктатор Владимир Путин.

16 ноября о "полном освобождении" этого населенного пункта заявили в минобороны РФ. А на следующий день глава этого ведомства Андрей Белоусов даже многословно поздравлял "командование и личный состав 42 гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ с "серьезным шагом к победе и достижению целей специальной военной операции".

Разбивание лбов российских оккупантов об украинское село с довоенным населением около 3 тыс. человек Белоусов назвал "продолжением славных традиций героев и бойцов прошлых лет".

Как сообщал OBOZ.UA, всего за минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1360 российских захватчиков.

Также враг потерял восемь танков, 16 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 1948 беспилотных летательных аппаратов и 181 единицу автомобильной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!