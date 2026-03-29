Силы обороны отминусовали еще 1360 российских захватчиков и более двух десятков российской бронетехники: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1360 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 295 тыс. 830 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 29 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали восемь танков (11 820), 16 боевых бронированных машин (24 313), 65 артиллерийских систем (39 001), 1 948 БпЛА оперативно-тактического уровня (204 060).

Также уничтожена 181 единица автомобильной техники и автоцистерн.

За сутки Россия потеряла 2 218 единиц вооружений и техники, включая дроны

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 707 РСЗО, 1 337 средств ПВО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 491 крылатую ракету, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 105 единиц спецтехники.

