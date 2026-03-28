Дроны уничтожают дроны: в ВСУ показали, как выслеживают вражеских 'ждунов' на Днепровщине. Видео

В Силах обороны Украины показали, как они выслеживают и атакуют российские беспилотники-"ждуны". На Днепропетровщине два таких БпЛА ликвидировали воины 210 ОШП.

Соответствующее видео опубликовали бойцы 210-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ролик появился в Telegram-канале пресс-службы в субботу, 28 марта.

"Дроны уничтожают дроны. Так технологии берегут жизнь", – отметили военнослужащие.

На обнародованных кадрах видно, как беспилотники российского оккупационного войска ждут свою цель, приземлившись на фронтовых дорогах. Такие дроны называют "ждунами". Они атакуют не сразу, а занимают выгодную позицию в такой себе засаде, чтобы подняться в воздух и ударить, как только найдется подходящий объект. Ожидание может длиться часами или даже сутками.

Часто "ждуны" оснащены оптоволоконным кабелем, что делает их невосприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

