'Враг имеет некоторые планы': в ОК 'Юг' оценили угрозу ракетных ударов по Украине на Пасху

Государство-террорист Россия может осуществить новую ракетную атаку по Украине на Пасху, несмотря на то, что у нее осталось незначительное количество "Калибров". Максимально могут пострадать прифронтовые регионы, на остальной территории страны вероятны удары по объектам критической инфраструктуры или стратегическим.

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Таким образом оккупанты будут пытаться нанести как можно больший вред нашей экономике. Соответствующим прогнозом поделились спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 канала".

Она подчеркнула, что 14 апреля в Черном море находится 9 российских кораблей, среди которых один – подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". Он дежурит уже несколько дней. Нахождение других ракетоносителей в пунктах базирования может свидетельствовать об их подготовке. Для того, чтобы присоединиться к группировке в Черном море им хватит 2-3 часов. В связи с этим Гуменюк призвала не игнорировать в ближайшие дни воздушные тревоги.

Также спикер Сил обороны юга предположила, что оккупанты пытаются экономить "Калибры", поскольку "имеют еще некоторые планы по продолжению полномасштабного вторжения". Их применение, как правило, связано с поражением конкретных объектов с заранее определенными координатами. Некоторое время была активность разведывательных беспилотников, после чего попадали управляемые авиационные бомбы вдоль линии фронта.

Также Гуменюк добавила, что очевидна активность врага на прифронтовой территории, и она может быть усилена с целью террора мирных жителей. В других областях враг может нанести удары по конкретным объектам.

"Речь идет об объектах критической инфраструктуры, стратегических объектах, то есть повреждения могут нанести там, где это больше всего может нанести максимальный ущерб экономике. Обычно под прицелом врага – южный регион", – отметила пресс-секретарь Сил обороны, допустив также вероятность ударов дронами-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий ОС ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что войска РФ могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день. Однако защитники украинского неба прекрасно это осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак;

– Россия уже использовала для ударов по Украине половину запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. С начала широкомасштабного вторжения РФ уже запустила по территории нашего государства не менее 8000 ракет.

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