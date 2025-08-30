УкраїнськаУКР
Враг использует новые средства маскировки от дронов: военные раскрыли детали

Михаил Левакин
War
2 минуты
2,4 т.
Российские оккупационные войска пытаются усложнить работу операторам украинских беспилотников. В частности, на Купянском направлении замечено, что захватчики начали использовать современные материалы для маскировки и новые типы ударных дронов. Также оккупанты "начали подражать обезьянам" и прячутся от наших БПЛА на деревьях.

Об этом рассказали командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" майор Юрий Федоренко и лейтенант Сергей Липко. По словам командира 429 ОПБпС, теперь надо заставить врага проявить себя.

"Россияне применяют специальные плащи и костюмы, которые особенно эффективны ночью. За последние полгода они сильно продвинулись в материалах, и с некоторых БПЛА их почти не видно. Порой приходится применять боеприпасы, чтобы заставить их выдать себя", – рассказал он.

Командир "Ахиллесов" добавил, что на поле боя сохраняет ключевое значение артиллерия.

"В тех местах, куда беспилотники не могут долететь, артиллеристы работают как снайперы и разбивают штурмовые группы врага", – отметил он.

Отдельную опасность представляют вражеские дроны типа "Молния", которые могут нести до семи кило взрывчатки. Оккупанты применяют такие БПЛА для ударов по логистическим маршрутам и позициям.

"Это серьезная угроза, но наши силы противодействуют. Только сегодня было уничтожено более шести вражеских дронов-разведчиков", – рассказал Юрий Федоренко.

В свою очередь лейтенант Сергей Липко рассказал о новой тактике укрытия захватчиков от дронов, которую заметили на соседнем, Лиманском направлении – прятаться на деревьях. Правда, эта тактика не удивила пилотов 63 бригады.

"Возможно это из учебных центров такая новая волна, разработка, тактика... Все равно неординарное решение, как бы там ни было. Однако – вот отработали, все видео посмотрели, и теперь эта российская тактика работать не будет. Хотя отмечу, что они любят лазить по деревьям", – рассказал офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники на Купянском направлении, среди прочего, успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и вражеский радиоэлектронной борьбы. Также было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ – удачную операцию бойцов подразделения "Феникс" смотрите здесь.

