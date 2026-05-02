'Враг лезет без остановки': военные сообщили об осложнении ситуации под Купянском

По состоянию на сейчас Купянское направление (Харьковщина) остается одним из самых горячих на фронте. Войска РФ там постоянно атакуют, пытаясь продвинуться к городу и вытеснить украинские силы за Оскол.

Видео дня

Ситуация на этом участке линии фронта усложнилась по сравнению с предыдущими месяцами, но остается контролируемой, несмотря на постоянное давление и большие потери врага. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Россияне активно пытаются лезть с севера от города. Им удалось немножко ближе продвинуться в поселке Голубовка... их по состоянию на сейчас удается уничтожать, но ситуация, как они дошли до Голубовки, стала сложнее", – отметил он.

Нашим плацдармом на этом направлении является левый берег реки Оскол, откуда враг пытается вытеснить Силы обороны Украины, атакуя в направлении Купянска-Узлового, в частности через Ковшаровку. Там россияне атакуют с нескольких сторон.

Трегубов рассказал, что противник активно применяет тактику малых пехотных групп. Также россияне используют имеющуюся инфраструктуру, в частности трубы, для скрытого проникновения, однако большинство таких попыток уничтожается еще на подходах.

Поле боя насыщено БпЛА и средствами поражения, что значительно усложняет продвижение оккупантов и превращает их атаки в изнурительную тактику потерь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске украинские военные без участия пехоты уничтожили опорный пункт россиян, применив исключительно роботизированные системы и дроны. В результате операции были ликвидированы оккупанты и уничтожен склад боеприпасов врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!