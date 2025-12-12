Враг на мотоциклах пытался прорваться в Доброполье: в ВСУ показали, что из этого вышло. Видео

Украинские воины 33 отдельного штурмового полка остановили попытку российских военных прорваться в сторону Доброполья на Гуляйпольском направлении Запорожской области. Событие произошло 11 декабря, когда группа оккупантов на мотоциклах и грузовике выдвинулась вперед, но была уничтожена подразделением ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о сорванной атаке и обнародовали видео работы украинских военных. "Противник пытался прорваться в сторону этого населенного пункта. На пути стали воины 33 отдельного штурмового полка. Результат – 14 ликвидированных оккупантов, 4 уничтоженных мотоцикла и грузовик. Враг не прошел", – отметили там.

В сообщении отметили, что ситуация под контролем Сил обороны.

Результаты боя

Во время атаки 11 декабря украинские военные уничтожили 14 российских оккупантов. Также были остановлены и сожжены четыре мотоцикла, на которых противник пытался осуществить быстрый прорыв, и грузовик, который двигался позади.

По оценкам Института изучения войны, активность россиян в этом районе связана с длительным стягиванием сил и переброской подразделений с соседних направлений. Аналитики подчеркивали, что их предыдущий тактический прорыв стал возможен не из-за провала украинской обороны, а из-за концентрации дополнительных ресурсов.

Ситуация вокруг города

За последние недели российские силы неоднократно пытались продвинуться в районе Гуляйполя и Доброполья. Иногда они даже прибегали к маскировке, переодеваясь в гражданскую одежду, чтобы проникнуть в тыл украинских подразделений.

В Государственной пограничной службе 10 декабря отмечали, что такие попытки фиксируют регулярно. А 4 декабря Генштаб ВСУ опроверг заявления россиян о якобы захвате Доброполья, подчеркнув, что город остается под контролем Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в понедельник, 3 ноября, посетил командный пункт 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ в Донецкой области. Он сообщил, что оборона усилена дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, беспилотными системами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!