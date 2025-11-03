'Усиливаем войска дополнительными подразделениями': Сырский посетил штаб Сил обороны на Донетчине. Фото

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в понедельник, 3 ноября, посетил командный пункт 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ в Донецкой области. Он сообщил, что оборона усилена дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, беспилотными системами.

О продолжении своей работы на Донетчине генерал рассказал в Telegram-канале. Конкретная локация, где находился Сырский, не раскрывается.

"Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях. Ключевые вопросы: обеспечение безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки", – отчитался главком.

По его словам, Силы обороны увеличивают давление на захватчиков на Добропольском выступе. Продолжается освобождение и зачистка территорий, и это "заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска".

За прошедшие сутки (2 ноября) украинские штурмовые подразделения продвинулись вперед на отдельных участках в районе Доброполья.

Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² – зачищено от российских ДРГ.

Сырский поблагодарил каждого украинского защитника и каждую защитницу, отметив, что уничтожение противника продолжается.

Как писал OBOZ.UA:

– В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск заявили, что операция по очистке Покровска от оккупационных подразделений продолжается. Силы обороны последовательно сужают присутствие врага в городе и препятствуют его планам перекрыть ключевую дорогу к Родинскому.

– Украина "уже практически потеряла Покровск", утверждает волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега. Соседний Мирноград, убежден он, тоже нет смысла держать из-за потери безопасных логистических путей.

