'Надо спасти тех, кто без приказа отказывается выходить': Дейнега утверждает, что Украина 'практически потеряла Покровск'

Украина "по факту уже практически потеряла Покровск", утверждает волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега. Соседний Мирноград, убежден он, тоже нет смысла держать из-за потери безопасных логистических путей.

Дейнега заявил об этом на своей Facebook-странице в воскресенье, 2 ноября. Волонтер отметил, что пытался написать пост "с минимумом эмоций".

Он считает, что защитников вышеуказанных населенных пунктов следует вывести на более безопасные позиции.

"Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (об имуществе на сотни миллионов я уже молчу – оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к врагу", – предупредил Дейнега.

Основатель ПЖ пожаловался на то, что отчеты Генерального штаба Вооруженных сил Украины не показывают реальной ситуации в районе Покровска.

"И я не выдал сейчас какой-то большой тайны, россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени", – написал он.

"Это надо зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить. И не надо бояться падения рейтингов, потому что выборов не будет: в следующем году снова будет война. И кем-то ее надо будет воевать", – подытожил Дейнега.

Генштаб отчитывается о продолжении боев

В своей сводке о ситуации на передовой в ГШ ВС Украины сообщали, что на Покровском направлении захватчики 62 раза пытались прорвать нашу оборону в течение 2 ноября (по состоянию на 22:00).

Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов: Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное и Филиал.

За сутки, согласно официальным подсчетам Генерального штаба, Силы обороны обезвредили на этом направлении 129 оккупантов, из них 95 – безвозвратно. Также уничтожены: семь БПЛА, четыре единицы автомобильной техники и две антенны связи; повреждены боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и автомобиль; поражены пункт управления дронами и 10 укрытий вражеской пехоты.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября заслушал доклады военных о ситуации на передовой. Основное внимание было сосредоточено на Покровском направлении, где продолжаются бои. "Есть результаты в уничтожении оккупанта", – сообщил глава государства.

– В Институте изучения войны отмечали, что ВС РФ усиливают наступление как на сам город, так и на его окраинах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!