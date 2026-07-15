Враг нанес удар с помощью дронов по Николаевской области: повреждены два иностранных судна, двое погибших. Фото
1 минута
474
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В среду, 15 июля, российские войска нанесли удар по Николаевской области с помощью реактивных и ударных беспилотников. В результате атак погибли два человека. Известно, что ещё один работник предприятия получил тяжёлые ранения.
Также были повреждены два гражданских судна под иностранными флагами. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Новость дополняется…