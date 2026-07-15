Враг нанес удар с помощью дронов по Николаевской области: повреждены два иностранных судна, двое погибших. Фото

В среду, 15 июля, российские войска нанесли удар по Николаевской области с помощью реактивных и ударных беспилотников. В результате атак погибли два человека. Известно, что ещё один работник предприятия получил тяжёлые ранения.

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Также были повреждены два гражданских судна под иностранными флагами. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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