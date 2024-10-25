Враг нанес удары по инфраструктуре Сум и Конотопа: детали террора РФ

Оккупационные войска Российской Федерации поздно вечером 25 октября атаковали Сумщину ракетами. Удары были нанесены по инфраструктуре городов Сумы и Конотоп.

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Областная военная (государственная) администрация в Telegram подтвердила вражеский обстрел. "На местах прилетов работают все необходимые службы", – информировала пресс-служба по состоянию на 23:00.

"Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – попросили гражданских представители местной власти.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на территории его громады погибших и травмированных в результате российской атаки нет. По Конотопу враг попал ракетой с кассетной боевой частью, сообщил мэр.

"Было два прилета. Один здесь, второй в районе перед этим... Кстати, утром будут работать саперы", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 25 октября агрессор также ударил баллистикой по Днепру. Предварительно, российские армейцы применили "Искандер-М".

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