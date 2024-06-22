Враг наращивает темпы атак на двух направлениях: количество боевых столкновений выросло до 99 – Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений между российскими оккупантами и силами обороны по всей линии фронта возросло до 99. На Покровском и Торецком направлениях враг активизировал наступательные действия, используя значительные силы.

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Несмотря на это, украинские защитники эффективно сдерживают атаки российских захватчиков и наносят им значительные потери. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 субботы, 22 июня.

На Харьковском направлении враг атакует возле Волчанска, где продолжается бой. Населенный пункт Липцы снова потерпел удар вражескими КАБами с территории России.

На Купянском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских войск в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. Защитники стойко держат оборону, отразив девять попыток продвинуться. Вблизи Стельмаховки и Синьковки продолжаются три боестолкновения, ситуация под контролем.

На Лиманском направлении захватчики совершили восемь атак вблизи Тернов и Невского. Пять из них завершились неудачно, три еще продолжаются.

На Северском направлении оккупанты ищут слабые места в нашей обороне. Восемь атак российских войск отражены вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Серебрянка потерпела удар вражеской авиабомбой.

На Краматорском направлении противник пытается вытеснить украинских защитников вблизи Ивановского и Григорьевки. Силы обороны достойно отражают атаки: две атаки отражены, одна еще продолжается.

На Торецком направлении количество штурмов врага увеличилось до 11. Нью-Йорк, Юрьевка и Торецк терпят удары вражеской авиации. Силы обороны отразили пять штурмов, шесть атак еще продолжаются.

На Покровском направлении наиболее активны боевые действия. Оккупанты предприняли 32 попытки потеснить украинских защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. Силы обороны отразили 21 атаку, 11 боеприкосновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг атакует при поддержке авиации вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Константиновка и Курахово получили удары КАБами и НАРАМИ. Общее количество атак возросло до девяти, из которых четыре отбиты, пять еще продолжаются.

На Времивском направлении противник предпринял шесть безуспешных попыток прорвать нашу оборону вблизи Старомайорского, Урожайного и Водяного.

На Ореховском направлении четыре штурма врага потерпели неудачу в районе Роботиного, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении две атаки русских наемников в районе Крынок были безуспешными.

По другим направлениям ситуация осталась без значительных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, противотанкисты бригады "Помcта" Луганского пограничного отряда отразили штурм российских оккупантов на Северском направлении. Точными ударами защитники обезвредили две бронемашины и семь захватчиков.

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