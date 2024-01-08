Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра: ВСУ отразили 9 атак – Генштаб

Российские оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Враг в течение суток совершил 9 напрасных штурмовых действия, но украинские воины удерживают занятые позиции, нанося противнику значительные потери.

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Всего в течение 684 суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ произошло 55 боевых столкновений, украинские войска отразили российские атаки на шести направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 8 января.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Заречье, Муравейник, Гремяч Черниговской области; Фотовиж, Товстодубово, Запсилье Сумской области; Веселое, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили пять атак возле Синьковки Харьковской области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоселовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены две атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника недалеко от Новомихайловки, где российские захватчики 7 раз безрезультатно пытались прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки, где противник пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Змиевка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На левобережье Днепра в течение суток противник совершил девять напрасных штурмовых действия, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Атаки россиян

В ночь на 8 января 2024 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника: восемь ударных БпЛА типа Shahed-136/131, семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400, четыре аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 24 крылатые ракеты Х-101/Х-5 /Х-55, восемь крылатых ракет Х-22, две управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Всего за сутки враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Удары ВСУ

Подразделения ракетных войск поразили два склада боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники уничтожили на левобережье Херсонщины два наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения врага. ВСУ продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, нанося значительные потери российским оккупационным войскам.

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