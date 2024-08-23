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Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Надежда Данищук
War
3 минуты
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Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Продолжаются девятьсот двенадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников, не прекращая попыток продвигаться в глубину территории Украины. Наиболее активно действует на Покровском и Кураховском направлениях, где провел более трети всех атак с начала суток.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 23 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что в настоящее время оккупанты 79 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Российские обстрелы

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также известно о том, что сегодня вражеская авиация нанесла 14 ударов, с применением 20 КАБов, по территории Курской области России.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции наших подразделений в Глубоком, Старице и Волчанске. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.

Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

В Купянском направлении враг девять раз враг атаковал. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения до сих пор продолжается. Враг активно применяет авиацию, сбросив уже на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславку и Кругляковку десять КАБов.

Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадово, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже восемь вражеских атак. Вблизи Тернов продолжается бой.

На Северском направлении продолжаются бои, противник атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Наши защитники отразили все атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет пять. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже отбиты, еще две – продолжается. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Покровское направление – самый горячий участок фронта. Так, с начала суток, оккупанты предприняли уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 11 атак противника, девять боеприкосновений еще продолжаются.

Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Кураховском направлении не простая ситуация, здесь захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в пяти локациях.

В Времивском направлении захватчики семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбиты три вражеских атаки, бои продолжаются вблизи Водяного.

На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет, однако задействует бомбардировочную и штурмовую авиацию, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты по артиллерийскому вооружению и РСЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа украинские пограничники уничтожили два склада БК, пять авто и три грузовика кафиров в Серебрянском лесу в районе Кременной. Кроме того, защитники повредили десяток вражеских позиций, ликвидировав четырех и ранив одного захватчика.

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