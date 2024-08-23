Враг не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Продолжаются девятьсот двенадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников, не прекращая попыток продвигаться в глубину территории Украины. Наиболее активно действует на Покровском и Кураховском направлениях, где провел более трети всех атак с начала суток.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 23 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что в настоящее время оккупанты 79 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Российские обстрелы

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также известно о том, что сегодня вражеская авиация нанесла 14 ударов, с применением 20 КАБов, по территории Курской области России.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции наших подразделений в Глубоком, Старице и Волчанске. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.

В Купянском направлении враг девять раз враг атаковал. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения до сих пор продолжается. Враг активно применяет авиацию, сбросив уже на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславку и Кругляковку десять КАБов.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадово, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже восемь вражеских атак. Вблизи Тернов продолжается бой.

На Северском направлении продолжаются бои, противник атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Наши защитники отразили все атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет пять. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже отбиты, еще две – продолжается. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Покровское направление – самый горячий участок фронта. Так, с начала суток, оккупанты предприняли уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 11 атак противника, девять боеприкосновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении не простая ситуация, здесь захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в пяти локациях.

В Времивском направлении захватчики семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбиты три вражеских атаки, бои продолжаются вблизи Водяного.

На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет, однако задействует бомбардировочную и штурмовую авиацию, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты по артиллерийскому вооружению и РСЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа украинские пограничники уничтожили два склада БК, пять авто и три грузовика кафиров в Серебрянском лесу в районе Кременной. Кроме того, защитники повредили десяток вражеских позиций, ликвидировав четырех и ранив одного захватчика.