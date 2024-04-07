'Враг не пройдет': в 63-й ОМБр показали, как уничтожают российских окупантов в Украине. Видео

Украинские воины продолжают выжигать российских оккупантов из нашей земли, прицельно поражая их живую силу и технику. Во время одной из боевых задач защитники с помощью FPV-дронов сожгли несколько вражеских бронемашин.

События произошли на фронте в Донецкой области. Видео опубликовали в Telegram-канале 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На кадрах показано, как FPV-дроны защитников поражают военную технику оккупантов в полях. После прицельных ударов вражеские машины сгорели.

Воины 63-й ОМБр уточнили, что речь идет о зачистке украинской земли от врага на одном из направлений фронта в Донецкой области.

"Добрый день, родная страна! Будь спокойна и уверена – враг не пройдет. Он сгорит на полях, под солнцем Донетчины, с помощью вашей веры и наших дронов", – прокомментировали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, воины подразделения Chimera "поймали" российский "Ураган" на территории Белгородской области РФ. Вражескую РСЗО БМ-27 защитники поразили с помощью FPV-дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!