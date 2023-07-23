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"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы

Екатерина Белоброва
War
3 минуты
2,5 т.
'Враг не верит в Бога': фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы

Воскресенье, 23 июля, в Одессе прошел вынужденный "субботник", вызванный ночной атаку России на город. Оккупанты, которые только на словах прикрываются скрепами и духовными ценностями, а на деле – обычные террористы и мародеры, уничтожили часть всемирного наследия ЮНЕСКО на Соборной площади – Спасо-Преображенский собор.

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Кадры с места очередного прилета показал в сети фотограф Ян Доброносов.  Свои красноречивые фотографии он коротко охарактеризовал, заметив, что у нашего врага нет святынь, перед которыми они остановятся.

"Наш враг не верит в Бога", – подписал автор публикации.

"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы

Отметим, что российская ракета упала прямо на место, где располагался алтарь для богослужений. Здесь проходили собрания православных верующих под патронатом  Одесской Епархии Московского патриархата. Спасо-преображенский собор был освящен Патриархом Всея Руси Кириллом в 2010 году. 

"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы
"Враг не верит в Бога": фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам.

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