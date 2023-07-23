'Враг не верит в Бога': фотограф показал апокалиптические кадры разрушенного центра Одессы

Воскресенье, 23 июля, в Одессе прошел вынужденный "субботник", вызванный ночной атаку России на город. Оккупанты, которые только на словах прикрываются скрепами и духовными ценностями, а на деле – обычные террористы и мародеры, уничтожили часть всемирного наследия ЮНЕСКО на Соборной площади – Спасо-Преображенский собор.

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Кадры с места очередного прилета показал в сети фотограф Ян Доброносов. Свои красноречивые фотографии он коротко охарактеризовал, заметив, что у нашего врага нет святынь, перед которыми они остановятся.

"Наш враг не верит в Бога", – подписал автор публикации.

Отметим, что российская ракета упала прямо на место, где располагался алтарь для богослужений. Здесь проходили собрания православных верующих под патронатом Одесской Епархии Московского патриархата. Спасо-преображенский собор был освящен Патриархом Всея Руси Кириллом в 2010 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата назвала ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору террористическим актом. Священнослужители подчеркнули, что святыня никакого отношения не имеет к военным объектам.

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