Враг не выживет в 'кишке' вблизи Доброполья, 'уши зайца' – это не прорыв: Селезнев оценил ситуацию на фронте

На карте боевых действий в течение последних дней можно увидеть странное вклинение российской оккупационной армии в украинскую оборону на юг от Покровска и Мирнограда, напоминающее по форме "кишку" или "уши зайца". Несмотря на то, что в сети начали заявлять о том, что "фронт посыпался", на самом деле это не так. Подобное вклинение – де-факто инфильтрация врага на автомобилях и мотоциклах. Но учитывая крайне неблагоприятные условия для удерживания обороны, противник будет здесь уничтожен уже в ближайшее время. Шансов выжить в этой "кишке" у него нет.

Тем не менее, очень многое будет зависеть от ситуации, которая сложится вблизи Родинского. От контроля над этим населенным пунктом зависит контроль над ключевыми логистическими маршрутами и, соответственно, обеспечением украинских сил. Вместе с тем враг ограничен по времени "дедлайном": в октябре его возможности наступать существенно сократятся.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Вблизи Рубежного и Веселого на Белозерском направлении, судя по карте боевых действий, враг продвинулся двумя узкими линиями, что создало достаточно необычную картину. Одновременно есть информация о том, что на этом участке фронта действует корпус Нацгвардии "Азов". Как вы можете объяснить такое вклинивание в нашу оборону?

– Я думаю, что всю эту историю нам следует рассматривать через призму определенных информационных атак и операций. Потому как в украинском обществе говорят, мол, россияне совершили прорыв на глубину 12 километров. Но это был не прорыв, а инфильтрация российских военнослужащих на небронированной автомобильной и мотоциклетной технике. На мотоциклах особо эффективно не повоюешь. Поэтому думаю, что мы должны рассматривать это как тактический эпизод, который, тем не менее, имеет достаточно тревожные тенденции.

Эти тенденции связаны с тем, что нам на этом участке фронта, равно как и на иных, серьезно не хватает личного состава, что и приводит к таким результатам. Несмотря на то, что мы создали, в том числе и здесь, мощную сеть инженерных оборонительных сооружений, нам недостаточно личного состава, который должен был бы находиться на этих военных объектах и соответственно обеспечивать их охрану и оборону. Что и привело к инфильтрации российских войск.

Что касается действий "Азова", то они не появились буквально за один день. Они в течение долгого времени перемещались в указанный район, определенные мероприятия продолжаются и сейчас. Это достаточно длительный процесс.

И еще по Доброполью. Почему я так спокойно смотрю на всю эту ситуацию? Противник в эту кишку затянуть свою бронетехнику, конечно, может, но шансов у нее выжить в этой кишке абсолютно нет, мы все пожжем. А исключительно с автоматами противник вести оборонительные действия долгое время не сможет. Кишка очень вытянутая, и там мы можем использовать бронетехнику. Шансов на выживание у противника нет.

Но в любом случае мы должны понимать, что динамика на поле боя весьма высока, поскольку противник имеет жесткие дедлайны. Пытаясь эти дедлайны реализовать, он готов буквально усыпать трупами своих солдат те или иные территории Украины.

– Считаете ли вы, что один из таких дедлайнов – это завтрашняя встреча Путина с Трампом на Аляске (интервью записывалось 14 августа, – Ред.)?

– Нет, никоим образом ситуация на поле боя не связана с переговорным треком Трампа и Путина. Там, я думаю, следует смотреть на эту историю через призму двухсторонних коммуникаций между Москвой и Вашингтоном.

Полагаю, что вопрос Украины будет даже не третьим, а во втором десятке. Не следует себя тешить иллюзиями, что Украина является центром протяжения всех геополитических процессов. К сожалению, такова реальность.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию на Покровском направлении, где враг создал полуокружение?

– Враг прорывается к Родинскому. Противник пытается достичь таких рубежей и позиций, чтобы с помощью FPV-дронов держать под контролем последнюю логистическую артерию, с помощью которой мы обеспечиваем наш гарнизон в Покровске и Мирнограде. Эти действия абсолютно рациональны, таким образом он пытается перерезать нам логистику.

Действуя таким образом, противник создает для нас серьезные проблемы в части обеспечения войск. Ведь очевидно, что во время масштабных боевых действий ключевой фактор, определяющий ситуацию на поле боя, это наличие ресурсов.

От контроля над Родинским зависит контроль над трассами. Соответственно, если мы потеряем контроль над трассами, то будут проблемы. Прежде всего, речь о трассе Е-50 Павлоград-Покровск. Сейчас она является ключевой артерией, которая обеспечивает нашу 10-тысячную группировку в районе Покровска и Мирнограда. Ну и, конечно, также для нас очень важна трасса, которая идет вдоль Родинского, но она уже находится под огневым контролем противника. Если противник полностью оккупирует Родинское, то эту дорогу мы уже использовать не сможем.

– В последние дни появилось сразу несколько позитивных новостей относительно ситуации в районе Покровска. "Азов" успешно отразил атаку врага, бойцы Сил беспилотных систем сорвали очередной вражеский штурм. Может ли быть хоть какой-то намек на позитивное развитие событий?

– Ключевой фактор – это ресурсы. Путин сейчас перебрасывает на Покровско-Мирноградское направление дополнительно 6 тысяч с территорий севера Харьковской и Сумской областей. А мы имеем возможность перекинуть такие силы и средства? Я не знаю.

Поэтому именно от соотношения сил и средств будет зависеть развитие ситуации. Я не готов делать оптимистические прогнозы. Я не являюсь поборником того, что необходимо разгонять "зраду-зрадоньку", но я думаю, что необходимо смотреть на реальную ситуацию. Посмотрите, какая обстановка в районе этих "усов зайца". Два дня назад все на ушах стояли, мол, все плохо, все пропало, фронт посыпался. Но прошло двое суток и мы поняли, что фронт не посыпался. И "Азов" ситуацию стабилизирует, и, как оказалось, у россиян там нет танков, чтобы обеспечить надежное прикрытие своих сил, которые направляются в сторону Доброполья.

То есть фактически в течение некоторого времени мы эти позиции противника зачистим, поубиваем все, что туда прибежало.

– Вы сказали, что у врага есть дедлайны, но встреча Путина и Трампа на Аляске таковым не является. Какие дедлайны вы имели в виду?

– Октябрь этого года, когда начнутся осенние дожди. На мотоциклах по полям россияне ездить уже не смогут. А бронетехнику они не могут использовать, потому что она не настолько маневренная и скоростная. Соответственно, все танки, которые будут двигаться на поле боя, будут сжигаться нашими минометчиками и нашими операторами FPV-дронов.