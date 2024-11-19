Враг несет большие потери: Павлюк рассказал, как изменилась тактика войск Путина на Курщине

На территории Курской области РФ российские войска перешли от ведения маневровой обороны к наступательным действиям. Эта тактика сопровождается значительными потерями в личном составе и технике врага.

Видео дня

Об этом в интервью СМИ рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он сравнил, что в начале операции ВСУ на Курщине действия агрессора были другие: тот любым способом пытался остановить продвижение наших войск.

"Враг делал засады, применял авиацию. В то же время россияне безжалостно бомбили свои населенные пункты. А после выхода наших войск на определенные рубежи и перехода к обороне, враг перешел от ведения маневровой обороны к наступательным действиям. Он хотел вернуть контроль над территорией по линии государственной границы", – объяснил военачальник.

Сейчас же, по его словам, российские войска прибегают к тактике привлечения в бои малых групп численностью в отделение. При поддержке артиллерии они пытаются вытеснить украинские подразделения с позиций на территории РФ.

Кроме того, по приказу высшего политического руководства страны-агрессора, чтобы как можно скорее вернуть районы Курщины, ВС РФ стали применять тактику прорыва обороны. Это происходит на отдельных участках за счет подразделений численностью до роты (батальона) и при поддержке бронетехники.

Эта тактика сопровождается значительными потерями в личном составе и технике. В большинстве случаев, даже в случае успеха и вклинения в боевые порядки наших войск, большая часть техники и живой силы РФ уничтожаются нашими противотанковыми средствами, артиллерией и FPV-дронами.

"До 30% вражеской техники при попытке продвижения уничтожается благодаря минно-взрывным заграждениям", – добавил Павлюк.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ говорит, что отдельные успехи врага сопровождаются значительными потерями солдат, и это заставляет его постоянно перемещать в Курскую область дополнительные силы с других направлений.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил спецопераций ВСУ провели успешную операцию по спасению побратимов из Сил обороны на территории Курщины. Из вражеского окружения операторы 73-го морского центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого освободили 16 защитников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!