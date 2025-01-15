Враг несколько снизил интенсивность штурмов: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Идут тысяча пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники сдерживают наступление российских оккупантов, враг несколько снизил интенсивность штурмов.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 15 января по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений.

Российские обстрелы

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Галагановка Черниговской области; Александровка, Поповка, Прогресс Сумской области; Возрожденче, Тимофиевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Тихого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополя и Петропавловка, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодцы, Терны и Григорьевка. Шесть боестолкновений длится до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают два штурма российских захватчиков, враг при поддержке авиации пытается прорваться к Предтечиноготу в районе Часового Яра. Кроме того, враг нанес авиаудару по Миньковке.

На Торецком направлении наши защитники отражают два штурмовых действия врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудару КАБом по Краматорску.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Успеновка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили девять атак противника, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

В Новопавловском направлении враг однажды пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Времовка. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении противник нанес авиаудару НАРам в районе Пятихаток.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, восемь из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, наши защитники накануне, 14 января, уменьшили численность российской армии на 1580 оккупантов. Также уничтожено 400 единиц военной техники и вооружений. Общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 812 670 человек.

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