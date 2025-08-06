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Враг перегруппировывает силы: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском направлении

Екатерина Дутик
War
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В ВСУ рассказали о ситуации на Запорожском направлении

На Запорожском направлении сохраняется напряженная ситуация. Российские войска продолжают обстрелы, атаки дронами-камикадзе и авиационные удары, а также осуществляют локальные штурмовые действия.

Вблизи Каменского оккупанты проводят перегруппировку сил и средств. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какая ситуация в 

По словам Волошина, напряженной остается ситуация на Запорожском направлении, в частности на Гуляйпольском и Ореховском, но она мало меняется. Враг в течение последней недели действует по одной тактике – обстреливает позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, применяет дроны-камикадзе и авиацию, а также осуществляет небольшое количество штурмовых действий.

Враг перегруппировывает силы: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском направлении

"Что касается Каменского, то противник здесь сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а Силы обороны Украины пытаются его выбить из Каменского и удержать те позиции, которые у нас еще есть в этом населенном пункте", – отметил спикер.

Враг перегруппировывает силы: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском направлении

Волошин добавил, что армия РФ активно применяет авиацию для максимального разрушения населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Так враг пытается создать "черную полосу" для дальнейшего продвижения.

Ситуация на Новопавловском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки, 5 августа, на Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

Враг перегруппировывает силы: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском направлении

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Враг перегруппировывает силы: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском направлении

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

Враг перегруппировывает силы: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском направлении

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ опровергли заявления россиян о якобы окружении украинских подразделений в Покровске, заявив, что они "абсолютно не соответствуют действительности". Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские оккупационные войска вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

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