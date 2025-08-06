Враг перегруппировывает силы: в ВСУ рассказали об обстановке на Запорожском направлении

На Запорожском направлении сохраняется напряженная ситуация. Российские войска продолжают обстрелы, атаки дронами-камикадзе и авиационные удары, а также осуществляют локальные штурмовые действия.

Вблизи Каменского оккупанты проводят перегруппировку сил и средств. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какая ситуация в

По словам Волошина, напряженной остается ситуация на Запорожском направлении, в частности на Гуляйпольском и Ореховском, но она мало меняется. Враг в течение последней недели действует по одной тактике – обстреливает позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, применяет дроны-камикадзе и авиацию, а также осуществляет небольшое количество штурмовых действий.

"Что касается Каменского, то противник здесь сейчас проводит перегруппировку сил и средств, а Силы обороны Украины пытаются его выбить из Каменского и удержать те позиции, которые у нас еще есть в этом населенном пункте", – отметил спикер.

Волошин добавил, что армия РФ активно применяет авиацию для максимального разрушения населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Так враг пытается создать "черную полосу" для дальнейшего продвижения.

Ситуация на Новопавловском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки, 5 августа, на Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Темировка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ опровергли заявления россиян о якобы окружении украинских подразделений в Покровске, заявив, что они "абсолютно не соответствуют действительности". Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские оккупационные войска вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

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