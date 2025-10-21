Враг попал по перекрестку в Сумах: повреждены машины, девять пострадавших. Фото

21 октября войска государства-агрессора России осуществили прицельный дроновый удар по перекрестку в Сумах. В результате обстрела пострадали девять гражданских, есть разрушения.

Подробности атаки раскрыл в Telegram начальник областной военной администрации Олег Григоров. "Повреждены автомобили, гражданская инфраструктура", – отметил он.

Чиновник заверил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте попадания работали все соответствующие экстренные службы.

"Сохраняется угроза повторных ударов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – обратился глава Сумской ОГА к гражданам.

Артем Кобзарь, исполняющий обязанности городского головы, уточнил, что атака с использованием БПЛА "Италмас" произошла около 16:30 вторника. Дрон попал в одну из самых загруженных проезжих частей.

Повреждены более 10 автомобилей и рейсовый микроавтобус, выбиты окна в многоквартирных домах.

Среди травмированных – супруги-пенсионеры, а также 55 и 70-летний мужчины.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). "Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", – отмечается на сайте облпрокуратуры.

Дополняется...