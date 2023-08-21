Враг постоянно обстреливает мирных жителей: из Купянской общины эвакуировали уже около 600 человек. Видео

В Купянском районе продолжается обязательная эвакуация мирного населения. Общее количество эвакуированных составляет приблизительно 600 человек, включая 153 ребенка.

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Об сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко. В эвакуации участвуют правоохранительные органы (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Купянском районе продолжается обязательная эвакуация. Мы стремимся, чтобы люди были в безопасности. Максимально возможной на данный момент. Силами полиции, местных властей и волонтеров уже эвакуировано почти 600 человек, среди которых 153 детей", – написал Клименко в телеграмм-канале в понедельник вечером.

Руководитель МВД также подчеркнул, что сотрудники полиции и ГСЧС остаются рядом с местными жителями. Они с достоинством выполняют свои обязанности, несмотря на сложности.

Спасатели и полицейские были награждены за верную службу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Минобороны рассказали, что оккупационные российские войска на востоке Украины сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск. В настоящее время попытки врага продвигаться безуспешны, Силы обороны сдерживают атаки оккупантов.

– В связи с постоянными российскими обстрелами в Купянском районе Харьковской области объявили проведение обязательной эвакуации населения. Ей подлежат 37 населенных пунктов в нескольких объединенных территориальных громадах района.

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