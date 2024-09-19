Враг применяет для наступления все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток на 16:00 четверга, 19 сентября, на фронте в Украине произошло 95 боевых столкновений. Враг наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях, где применяет все имеющиеся силы и средства, однако его планы ломают украинские защитники, наносящие оккупантам непоправимые потери.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, ситуация на фронте характеризуется особенной активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях.

Там противник применяет все силы и средства для достижения своих целей.

"Но препятствием для воплощения планов оккупантов стоят наши несокрушимые защитники, которые в чрезвычайно сложных условиях, своими профессиональными действиями наносят врагу невосполнимые потери, уничтожают его на земле, воде и в воздухе", – говорится в сводке.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, информировали в Генштабе.

В частности, артиллерийские обстрелы противник нанес по Николаевке, Бобылевке, Рясному, Прогрессу, Журавке и Вольной Слободе; под ударами авиации оказались Яструбино, Павловка, Кекино, Руднево, Речки и Великая Рыбица.

Также противник нанес 11 авиаударов по территории Курской области, применив 14 КАБов.

На Харьковском направлении оккупанты один раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей Сил обороны Украины в районе Волчанска.

На Купянском противник четыре раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, одно боеприкосновение продолжается. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении армия РФ совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Пять боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще два продолжаются.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка защитники украинской земли отбили три атаки оккупационной армии, еще четыре атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершали штурм вблизи Курдюмовки. Атака врага отражена.

На Торецком количество вражеских атак возросло до семи. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка, Щербиновки и Нелиповки, где произошло четыре боестолкновения, три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты при поддержке авиации предприняли уже 22 попытки потеснить защитников Украины с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкая, Гродовки, Миролюбовки, Николаевки, Новогрудки и Мариновки. Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отразили 16 атак противника, шесть атак еще продолжается. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены 13 из 36 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времовском направлении противник при поддержке авиации четырежды шел на штурм позиций наших подразделений недалеко от Угледара, Ровно и Катериновки. Продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении кафиры предприняли три попытки атаковать наши подразделения вблизи Пятихаток и в направлении Новоандреевки. Также армия страны-агрессора обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Каменское.

На Приднепровском направлении противник нанес авиаудару по району Николаевки Херсонской области. Также захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так сегодня им было совершено три атакующих действия, в настоящее время одно боеприкосновение продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, на днях войска РФ продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Захватчики из 144-й мотострелковой бригады армии РФ повесили несколько своих тряпок-триколоров в Украинске.

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