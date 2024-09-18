Оккупанты продвинулись на Покровском направлении, продолжаются бои: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские оккупационные войска продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска в Донецкой области. Захватчики из 144-й мотострелковой бригады армии РФ подняли несколько своих тряпок-триколоров в населенном пункте Украинск.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Геолокационные кадры, опубликованные 16 и 17 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Новокалинового, к северо-западу от Архангельского, в границах центральной и северо-западной Гродовки и к юго-западу от Михайловки.

Российские милблогеры восхваляли командующего Центральной группировкой войск генерал-полковника Андрея Мордвичева за захват Украинска и сообщили о продвижении захватчиков в направлении Гродовки.

Кроме того, российские источники сообщили о якобы захвате оккупантами шахты "Новогродовка" и села Желанное Первое, однако ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

В аналитике говорится, что 16 и 17 сентября российские войска также продолжали наступать восточнее Покровска в районе Новоторецкого, Воздвиженки, Гродовки и Красного Яра и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Орловки, Мариновки, Николаевки, Украинского, Цукурья, Желаемого Первого и Горняка. В то же время силовики "ДНР" утверждали, что российские авиаудары уничтожили несколько ключевых магистралей в Покровске.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ранее рассказал, что более недели оккупационные войска России предпринимают попытки обойти город Покровск и ударить по флангам украинских войск. Ситуация на этом направлении напряженная, но контролируемая.

– Ранее россияне уничтожили путепровод "Восточный" в Покровске в результате обстрела. В настоящее время движение через мост невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!