Движение невозможно: враг уничтожил второй мост в Покровске

В Покровске российские оккупационные войска уничтожили путепровод "Восточный" в результате обстрела. В настоящее время движение через мост невозможно.

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Эту информацию сообщила Покровская городская военная администрация. За прошедшие сутки враг несколько раз обстрелял Покровск, нанося удары по транспортной инфраструктуре и жилым районам.

Российские войска несколько раз били по мосту. Сначала утром 13 сентября оккупанты повредили опоры путепровода, а вечером того же дня мост был окончательно разрушен.

"13 сентября в 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты. Около 22:30 очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. Тип вооружения устанавливается. Сейчас движение по мосту невозможно", – говорится в сообщении МВА.

По информации Покровской МВА, вчера вечером в результате атаки FPV-дрона были повреждены два частных дома в жилом секторе города.

Напомним, что 12 сентября российские оккупанты в Покровске Донецкой области разбили Дмитровский мост. Одна из секций путепровода полностью разрушена. Попадание в дорожно-транспортный объект произошло в 04:40 12 сентября. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что следующие десять дней могут быть решающими на фронте. Если до 20 сентября россиянам не удастся добиться значительного продвижения на Покровском направлении, их ресурсы и возможности, скорее всего, будут исчерпаны.

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