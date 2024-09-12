Оккупанты разрушили мост между Покровском и Мирноградом: в сети показали последствия атаки. Фото

Российские оккупанты в Покровске Донецкой области разбили Дмитровский мост. Одна из секций путепровода полностью разрушена.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Покровской городской военной администрации. Последствия атаки показали в Telegram "Новости Донбасса".

"Российские оккупационные войска продолжают разрушать мирные города Донбасса, уничтожая все то, от чего зависит жизнедеятельность прифронтовых общин", – отметили в ОВА.

Там отметили, что попадание в дорожно-транспортный объект произошло в 04:40 12 сентября. Тип вражеского вооружения устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что следующие десять дней могут быть решающими на фронте. Если до 20 сентября россиянам не удастся добиться значительного продвижения на Покровском направлении, их ресурсы и возможности, скорее всего, будут исчерпаны.

В то же время, он предупредил, что не стоит считать ситуацию на Покровском направлении стабилизированной, поскольку враг продолжает перебрасывать силы, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 сентября оккупанты нанесли два удара по городу Константиновка Донецкой области. В результате обстрела три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

– 9 сентября россияне нанесли удар по селу Станислав Херсонского района Херсонской области. В результате прилета пострадала 52-летняя женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!