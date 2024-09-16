Оккупанты предпринимают попытки обойти Покровск и ударить по флангам: военный рассказал о ситуации. Карта

Более недели оккупационные войска России предпринимают попытки обойти город Покровск и ударить по флангам украинских войск. Ситуация на этом направлении напряженная, но контролируемая.

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Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. По его словам, враг непрерывно ведет разведку по всей линии передовой в поисках слабых мест в обороне ВСУ.

Так, в течение 15 сентября только на позициях 59-й ОМПБр оккупанты совершили 10 попыток штурма. Также они провели 160 сбросов с дронов, чуть больше по количеству обстрелов украинских позиций.

"То есть представьте этот ужас, который постоянно на поле боя", – подчеркнул офицер.

Он говорит, что армия РФ нацелилась на уничтожение инфраструктуры города, разрушая путепроводы (на днях военные преступники уничтожили второй мост в Покровске).

"У захватчика всегда была такая тактика ведения войны – уничтожить, а затем пытаться туда войти. Сейчас уже более недели россияне предпринимают попытки обойти Покровск и ударить по флангам – это север и юг, где они сконцентрировали свою мощную силу", – добавил Цехоцкий.

Он добавил, что, прежде всего, враг своей пехотой пытается прорвать украинскую оборону, действует все теми же малыми пехотными группами. Задача защитников – выявлять такие группы и уничтожать, что они делают ежедневно.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны отметили, что темпы наступления оккупантов на Покровск немного замедлились. Однако враг все так же продолжает активные штурмы в районе ряда населенных пунктов, только в течение 15 сентября защитники отбивали 36 таких атак.

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