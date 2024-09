Оккупанты продвинулись в направлениях Северска и Покровска: в ISW раскрыли, где идут бои. Карта

Террористические войска РФ за последние несколько дней продвинулись на некоторых участках Донецкого направления фронта. В частности, врагу удалось пройти вперед на Сиверском и Покровском участках.

В населенных пунктах там продолжаются позиционные бои, говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 15 сентября. Аналитики отмечают, что темпы наступления оккупантов на Покровск немного замедлились.

По их данным, российские силы продвинулись в направлении Сиверска и продолжили наступательные операции в этом районе. Геолокационные кадры от 15 сентября показали, что они прошли к западу от Золотаревки.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что за последние двое суток оккупанты провели наступательные операции к северо-востоку от Сиверска в районе Белогоровки; к востоку – возле Верхнекаменского; к юго-востоку от города – вблизи Выемки и Ивано-Дарьевки.

"Подразделения российской 2-й общевойсковой армии "ЛНР" (по сообщениям, реорганизованной в 3-ю) наносят удары термобарической артиллерией ТОС-1А по украинским войскам в районе Верхнекаменского", – пишет ISW.

Также в эти дни оккупанты продвинулись в направлении Покровска 15 сентября, но это не привело к подтвержденным изменениям линии фронта. Пока лишь российские блогеры утверждают, якобы ВС РФ прошли к востоку от Селидово, на юго-западе Украинска, к югу и востоку от этого города. Аналитики ISW не обнаружили подтверждения этим заявлениям.

Известно, что подразделения войск РФ, действующие к востоку от Покровска, провели наступательные операции в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новоторецка и Красного Яра. А те оккупанты, что сосредоточились к юго-востоку от Покровска, атаковали в районе Селидово, Украинска, Долиновки, Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Желанного Первого, Желанного Другого и Лысовки.

"Российский блогер признался, что темпы наступления войск РФ замедлились на Покровском направлении и что им необходимо переместить свою логистику и поддержку вперед вдоль российских наземных линий связи", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении: только в течение 15 августа оккупанты атаковали украинские подразделения 41 раз. В то же время агрессор понес и большие потери – более 300 захватчиков и ряд единиц техники.

