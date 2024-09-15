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На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

Анна Павлова
War
4 минуты
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На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

С начала суток страна-агрессор потеряла более 300 военных. И это только на Покровском направлении.

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Такие цифры опубликованы в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 14 сентября. Всего на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг не прекращает давить на позиции, продолжает попытки прорвать оборону украинских военных, но получает отпор по всей линии фронта.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

В Генштабе сегодня за эффективную боевую работу отметили воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, мужественно удерживающие позиции, умело отражающие вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери.

По территории Украины с начала суток государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 580 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, 21 боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, 42 БпЛА, повредили один автомобиль и единицу специальной техники.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовой и Синьковки подразделения Сил обороны отбили 14 наступательных действий. Ситуация напряжена, продолжается три боестолкновения.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

В Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

Активный агрессор и на Северском направлении. Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

Основные усилия враг концентрирует в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецкого, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

36 атак украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении, кроме личного состава, потеряли одну артиллерийскую систему. Еще две повреждены. Также уничтожены шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, также уничтожены два БпЛА, три укрытия и два склада с боеприпасами.

На Кураховском направлении в это время суток наши защитники отбивали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться. Продолжается бой у Екатериновки. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

На Времевском направлении сегодня агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Украинские воины остановили три вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

В Приднепровском направлении восемь штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

В субботу, 14 сентября, стало известно о том, что на Покровском направлении были ликвидированы кафиры Дмитрий Лисаковский "Гудвин" и Сергей Грицай "Эрнест". В рядах захватчиков их называли "одним из самых результативных экипажей БПЛА".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в Украине армия РФ потеряла еще 1210 своих оккупантов. Общая численность потерь страны-агрессора убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны достигла 632 630 человек.

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