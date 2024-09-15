На Покровском направлении Россия потеряла более 300 военных: какая ситуация на передовой

С начала суток страна-агрессор потеряла более 300 военных. И это только на Покровском направлении.

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Такие цифры опубликованы в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 14 сентября. Всего на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг не прекращает давить на позиции, продолжает попытки прорвать оборону украинских военных, но получает отпор по всей линии фронта.

В Генштабе сегодня за эффективную боевую работу отметили воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, мужественно удерживающие позиции, умело отражающие вражеские атаки, нанося захватчикам ощутимые потери.

По территории Украины с начала суток государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 580 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, 21 боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, 42 БпЛА, повредили один автомобиль и единицу специальной техники.

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовой и Синьковки подразделения Сил обороны отбили 14 наступательных действий. Ситуация напряжена, продолжается три боестолкновения.

В Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

Активный агрессор и на Северском направлении. Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Основные усилия враг концентрирует в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецкого, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

36 атак украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении, кроме личного состава, потеряли одну артиллерийскую систему. Еще две повреждены. Также уничтожены шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, также уничтожены два БпЛА, три укрытия и два склада с боеприпасами.

На Кураховском направлении в это время суток наши защитники отбивали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться. Продолжается бой у Екатериновки. Ситуация контролируется.

На Времевском направлении сегодня агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Украинские воины остановили три вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

В Приднепровском направлении восемь штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

В субботу, 14 сентября, стало известно о том, что на Покровском направлении были ликвидированы кафиры Дмитрий Лисаковский "Гудвин" и Сергей Грицай "Эрнест". В рядах захватчиков их называли "одним из самых результативных экипажей БПЛА".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в Украине армия РФ потеряла еще 1210 своих оккупантов. Общая численность потерь страны-агрессора убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны достигла 632 630 человек.

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