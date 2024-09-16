За сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За прошедшие сутки на украинском фронте произошло 173 ожесточенных боевых столкновения, в частности больше всего их было на Кураховском на Покровском направлениях. В своих штурмах оккупационные войска РФ используют авиацию, обстреливая позиции наших защитников и гражданские населенные пункты.

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Они применили для этого ракету, совершили 77 авиаударов, сбросив 117 КАБов, а также 3888 обстрелов (114 из реактивных систем залпового огня). О ситуации по состоянию на 16 сентября рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Яструбино, Белополье, Юнаковка, Басовка, Вороновка, Новая Слобода, Степное, Володино, Елино, Реки, Харьков, Русская Лозовая, Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Ковшаровка, Твердохлебное, Дроновка, Северск, Николаевка, Переездное, Часов Яр, Торецк, Екатериновка, Александрополь, Константиновка, Угледар, Богоявленка, Покровск, Урожайное, Павловка, Новодонецкое и Казацкое.

На Харьковском направлении войска РФ пытались один раз штурмовать в районе Волчанск, а их авиация нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре Харькова и Русской Лозовой.

На Купянском направлении за сутки произошло 20 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия захватчиков неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении ВС РФ атаковали 24 раза, в том числе пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

На Северском направлении защитники отражали 12 штурмовых действий захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. По громадам Северска, Николаевки и Переездного активно работала вражеская авиация.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Ступочек и Курдюмовки. На Торецком они, при поддержке авиации, совершили 16 атак недалеко от Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Константиновки и Георгиевки. Кроме того, они атаковали в сторону Украинска, Долиновки, Екатериновки, Селидово и Желанного Второго.

На Времивском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций возле Водяного, Катериновки, Сладкого и Макаровки; активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодаровки. А на Приднепровском пытались вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз: получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями русские войска с территории РФ активно применяют артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов. Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в британской разведке оценивают, что войска РФ держат высокий темп наступления на многих участках фронта и начала контрнаступление в своей Курской области. Однако специалисты говорят, что у врага нет особых результатов.

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