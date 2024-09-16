ВСУ отминусовали за сутки 1060 оккупантов и восемь вражеских ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины в течение 15 сентября уничтожили примерно 89 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1060 захватчиков.

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По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 634 860 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 16 сентября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки бойцы сожгли 14 российских артиллерийских систем (всего 18 123), восемь боевых бронированных машин (17 071), три танка (8683), одну реактивную систему залпового огня (1187).

В небе защитники сбили 29 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 15 263). Также обезвредили 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 24 712), шесть – спецтехники (3090) войск РФ.

Кроме этого, на счету Сил обороны уже 2592 сбитых крылатых ракеты, 947 уничтоженных средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодка оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники нанесли эффектный воздушный удар по зданию, которое было местом базирования российских войск. Потери агрессор понес на собственной территории (в Курской области РФ).

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