Ответ за Полтаву: украинские воины уничтожили местонахождение сил РФ на Курщине. Видео

Украинские защитники нанесли эффектный воздушный удар по зданию, которое было местом базирования войск РФ. Предварительно, операцию провели на территории Курской области Российской Федерации.

Видео дня

Видео атаки 15 сентября поделился Telegram-канал подразделения Khorne Group 116 отдельной механизированной бригады ВСУ. Дату съемки и точную локацию воины не уточнили.

В комментариях написали, что здание – это школа в российской деревне Веселое, где обустроились путинские армейцы. Армия государства-агрессора понесла потери.

"Ответочка за полтавское училище связи. О*ки перемешались в кучу строительного мусора и своих дурных черепов. Привозите срочников побольше, добавляйте к ним десантников. Мы следим за вами", – написали представители Khorne Group, обращаясь к оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 3 сентября российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Целью стал Институт связи.

– По состоянию на 5 сентября количество погибших возросло до 55 человек, ранения получили 328. А уже 8-го числа стало известно, что в больнице скончались еще три жертвы ракетного удара по учебному учреждению.

– 20-летний военнослужащий Богдан, учившийся на связиста, рассказал: во время объявления тревоги люди находились в аудиториях и начали спускаться в бомбоубежище. Успели это сделать не все. Российской ракете понадобилось меньше двух минут, чтобы долететь до университета.

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