РФ держит высокий темп наступления на многих участках фронта, но без особых результатов – британская разведка

Российская оккупационная армия продолжает держать высокий темп наступательных операций сразу на нескольких участках фронта. Более того, путинская армия начала контрнаступление в Курской области.

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Однако значительных успехов россияне на фронте не имеют. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

На территории Курской области РФ, где украинские войска удерживают контроль примерно над 800-900 кв. км территории с середины августа 2024 года, российские оккупанты начали контрнаступление. По информации британской разведки, возглавляемые подразделениями воздушно-десантных и морских пехотных подразделений, захватчики атаковали позиции ВСУ и, вероятно, вернули под свой контроль несколько сел.

На востоке Украины путинские террористы постепенно продвигаются в направлении Угледара и к юго-востоку от логистического центра Покровска. При этом в британской разведке подчеркнули, что Россия не имеет значительного продвижения в сторону Покровска. В течение прошлой недели враг активно атаковал, но не смог захватить новые территории.

Напомним, украинские силы продолжают наступление на Курщине. Подтверждено продвижение сил обороны и взятие ими под контроль нескольких населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября российская террористическая армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Враг нанес удары по территории больницы и учебного заведения. В результате обстрела возник пожар.

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