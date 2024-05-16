Враг применяет тактику 'малых групп': в ВСУ рассказали о боях за Белогоровку на Луганщине

Российские войска постоянно пытаются атаковать поселок Белогоровка Луганской области на Северском направлении фронта. Оккупанты продолжают применять тактику "малых групп": идут в наступления пехотой, иногда привлекают технику, иногда тяжелую, танки и БМП, или даже штурмуют позиции Сил обороны на мотоциклах.

Об этом в эфире "Суспільне. Студія" сообщил начальник артиллерии 90-го батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Дмитрий. По его словам, ситуация вблизи Белогоровки из-за наступления врага на Харьковщине не изменилась.

Россияне по-прежнему не оставляют попыток прорвать оборону, однако Силы обороны Украины контролируют ситуацию. Авиацию армия РФ сейчас применяет меньше, хотя и продолжает наносить бомбово-ракетные удары со штурмовиков Су-25.

"Если говорить о самой Белогоровке, то там привлечены мотострелковая бригада, дополнительные подразделения артиллерии, дополнительные подразделения "Ахмата", подразделения БАРСа и "Шторм Z", то есть "солянка" такая получается, и так напротив каждого населенного пункта, который есть на этом направлении", – рассказал военный.

Дмитрий отметил, что свои БМП и танки оккупанты обваривают укреплениями, что делает их медленнее. Благодаря этому бойцы его бригады поражают эту технику врага.

"Крайний штурм у нас был с помощью мотоциклов. Я не знаю, что у них в головах, что они себе думают, наверное, какой-то Куклачев планирует им операции. Жду, что на дельтапланах с терриконов полетят", – сказал начальник артиллерии.

Он добавил, что сейчас российские войска увеличили количество артиллерийских ударов на участке фронта, где стоит 81 бригада, а также на соседних участках.

"Мы еще не чувствуем финансовой помощи от США, но говорил с ребятами с других направлений, есть те, которым нужно уделить больше внимания, более сложные направления, поэтому в первую очередь идет туда. Мы в принципе справляемся, поэтому можем на том, что пока есть, посидеть. Будем очень благодарны, если будут поступления", – резюмировал защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, весенне-летнее наступление войск РФ началось не с действий оккупантов в Харьковской области. На самом деле оно стартовало раньше, а именно в апреле, с продвижения врага в районе Часова Яра Донецкой области, заявил майор запаса Алексей Гетьман.

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