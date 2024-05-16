Не с Харьковщины: майор Гетьман объяснил, когда началось весенне-летнее российское наступление. Видео

Весенне-летнее наступление войск РФ началось не с действий оккупантов на Харьковщине. На самом деле оно стартовало раньше, а именно в апреле, с продвижения врага в районе Часова Яра Донецкой области.

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он отметил, что другие эксперты, а также верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заранее говорили, что активность наступательных действий со стороны врага будет в конце мая – начале июня.

"Но это не подразумевалось, что это будет как по звонку на урок в школе. Нет, к концу мая будет скорее всего пик их активности", – прогнозирует Гетьман.

Началось все еще в апреле, когда россияне усиливали давление на позиции Сил обороны Украины, добавляли новые направления, в том числе и Харьковское направление. С военной точки зрения это вполне понятная тактика, отметил майор.

"Оно идет постепенно и оно будет усиливаться и дальше", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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