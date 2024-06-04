'Враг применяет весь арсенал оружия': в ОТУВ 'Харьков' рассказали о ходе боев на Харьковском направлении. Карта

На севере Харьковщины не утихают бои. Враг применяет практически весь имеющийся арсенал вооружений, включая авиацию и артиллерию.

Также захватчики прибегают к тактике малых групп и пытаются заводить новые силы для восполнения потерь. О ситуации на Харьковском направлении рассказал спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки, 3 июня, на Харьковском направлении произошло 11 боевых столкновений. Агрессор активно применял разные виды вооружений для атак на позиции украинских воинов.

"В зоне ответственности ОТУВ "Харьков" наши войска продолжают предпринимать меры по усилению устойчивости обороны. Всего за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск 17 авиационных ракетных ударов, а также 28 ударов дронами-камикадзе и осуществил 238 обстрелов", – перечислил Повх.

За сутки на Харьковском направлении потери России в живой силе составили 174 человека. Терял враг и технику, в частности, уничтожена одна боевая бронированная машина, семь артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники и 11 БпЛА армии-агрессора.

"Враг применяет весь арсенал оружия, который ему доступен: использует авиацию, артиллерию и тактику малых групп. Также враг продолжает оснащение своих рубежей, но Вооруженные силы Украины уничтожают спецтехнику врага", – рассказал представитель ОТУВ "Харьков".

По словам Повха, за последние дни ежесуточно россияне теряли на Харьковском направлении от 130 до 250 человек. Это заставляет врага прибегать к маневрам резервами.

"На замену подразделениям, которые уже "выбиты" украинской артиллерией, они пытаются "заводить" свежие силы. Иногда им это удается, иногда этот факт отрицает украинская артиллерия", – констатировал спикер ОТУВ "Харьков".

Он отметил, что "когда мы имеем дело с таким помешанным врагом, как Россия – возможно все", поэтому украинские штабы и командование разрабатывают планы отражения вражеских атак при любом развитии событий. Поэтому, уверен Повх, Россия не сможет сделать ничего, что стало бы полной неожиданностью для Сил обороны Украины.

Напомним, ранее в Институте изучения войны рассказали, что Россия нашла еще один "источник" для пополнения потерь в Харьковской области. В частности, в бое на это направление, а также на Донетчину, где также сохраняется напряженная ситуация, государство-агрессор бросает мужчин, отказавшихся идти на войну.

Речь идет о сотнях "отказников", удерживаемых в воинских частях в ожидании суда. Однако до суда дело так и не доходит: рассмотрение дел внезапно отменяют, а военнослужащих вместо скамьи подсудимых отправляют на передовую.