Вместо суда – передовая: Россия бросает мужчин, отказавшихся идти на войну, в бои на Харьковщине – ISW

Российское военное командование принудительно отправляет военнослужащих РФ, отказавшихся воевать, на фронт в Украине. Вместо судебных процессов за отказ участвовать в боевых действиях, их направляются в зоны боевых действий на севере Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). По их оценке, российские войска начали наступление на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недоукомплектована.

Таким образом, Минобороны России отправляет военнослужащих, ожидающих судебного разбирательства, на фронт в Харьковской области, чтобы усилить ограниченные силы в этом районе.

3 июня российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что в мае 2024 года российское военное командование начало принудительно отправлять сотни военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях, на фронт в Украине, в частности, на север Харьковской и Донецкой областей.

"Верстка" отмечает, что российские военные удерживают военнослужащих в частях, пока те ждут суда за отказ воевать. Позже их судебные процессы внезапно отменяют, и их быстро отправляют в Украину.

Кроме того, российские власти применяли физическое насилие, чтобы заставить некоторых солдат добровольно уехать в Украину, а других выводили из камер под дулом пистолета и отправляли на фронт.

Так, судебные процессы над по меньшей мере 170 военнослужащими, отказавшимися воевать, были отменены, и их отправили в Украину, причем следователи, прокуроры и адвокаты не знали об этом.

"Верстка" также сообщила, что несколько источников, в том числе из администрации президента России, заявили, что российские военные отправляют призывников и "некомпетентных" резервистов, подписавших контракты с министерством обороны России, на небоевые роли в пограничные войска, чтобы освободить опытных военнослужащих для наступления на севере Харьковской области.

Ранее пленный российский оккупант рассказал, что, несмотря на значительное количество хронических заболеваний, его мобилизовали в армию РФ и отправили на войну в Украину. А когда тот начал жаловаться на плохие условия и то, что ему ничего не платят, командование решило отправить его на штурм украинских позиций, где его ждала неминуемая смерть.

Ранее сообщалось, что пограничники бригады "Месть" взяли в плен в Донецкой области жителя Луганщины, которого оккупанты мобилизовали в свое войско. Он невооружен вышел на позиции защитников, пройдя несколько километров и скрываясь от сбросов с дрона.

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