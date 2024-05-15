После жалоб бросили на верную смерть: пленный оккупант рассказал, как попал на войну против Украины. Видео
Пленный российский оккупант рассказал, что, несмотря на значительное количество хронических заболеваний, его мобилизовали в армию РФ и отправили на войну в Украину. А когда тот начал жаловаться на плохие условия и то, что ему ничего не платят, командование решило отправить его на штурм украинских позиций, где его ждала верная смерть.
Соответствующее видео с пленным оккупантом появилось в Telegram-канале "Николаевский Ванёк". Захватчик служил в 61-й отдельной бригаде морской пехоты (РФ).
Оккупант Королев Дмитрий Геннадиевич, 1970 года рождения, рассказал, что у него целый букет хронических заболеваний – гепатит, астма, бронхит и т.д., но воевать все равно отправили.
Захватчик рассказывает, что ему сказали, что он будет служить в Мурманской области, однако отправили на фронт в Украину. Во время службы мужчина начал жаловаться, что ему не выплачивают зарплату и держат в ужасных условиях. Поэтому военное командование РФ решило избавиться от "неудобного" рядового и отправили его на верную смерть – на штурм наших позиций на островах Херсонской области.
Так, во время штурма всю его группу разбили украинские военные, а остаток группы сдался в плен.
Ранее сообщалось, что пограничники бригады "Месть" взяли в плен в Донецкой области жителя Луганщины, которого оккупанты мобилизовали в свое войско. Он невооружен вышел на позиции защитников, пройдя несколько километров и скрываясь от сбросов с дрона.
Напомним, что в Луганской области бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады захватили в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752 полка ВС РФ. В этот момент оккупанты пытались штурмовать украинские позиции вблизи Райгородки.
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