Кричал, что свой: житель Луганщины, мобилизованный оккупантами, вышел на позиции украинских пограничников. Видео

Пограничники бригады "Помста" взяли в плен на Донетчине жителя Луганщины, которого оккупанты мобилизовали в свое войско. Безоружный он вышел на позиции защитников, пройдя несколько километров и скрываясь от сбросов с дрона.

Историю пленного рассказали в Государственной пограничной службе Украины. По словам пограничников, мужчина, выйдя к их позициям, на украинском кричал: "Парни, я свой".

Командир расчета противотанковых ракетных комплексов "Журналист" рассказал, что луганчанина оккупанты мобилизовали в феврале 2024 года.

Задержанный не имел средств защиты и, по его словам, разносил еду для захватчиков.

Он прошел путь в несколько километров, скрываясь от сбросов с дрона, и ночью случайно вышел на позиции противотанкистов-пограничников бригады "Помста".

"Передают по рации, что в наш окоп свалился "москаль", скажем так. Увидел белый свет, выходящий из траншеи. Сразу попятился, чтобы его встретить, как учили, под перпендикулярным углом. Когда он был на прицеле, я увидел, что он был без оружия. Это его спасло от смерти", – рассказал "Журналист".

Противотанкист "Обозный" оказывал пленному первую домедицинскую помощь.

"В течение времени, когда он был у нас в подвале, до того как мы его вывели в тыл, снабдили его едой, оказали медицинскую помощь, все согласно Женевской конвенции. Все его вещи были собраны в отдельный мешок, передававшийся вместе с ним. Если мы будем относиться к пленным так же, как военнослужащие России относятся к нам, то чем мы лучше их?", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA, на Луганщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады захватили в плен замкомандира роты и старшего сержанта 752-го полка ВС РФ. В этот момент оккупанты пытались штурмовать украинские позиции вблизи Райгородки.

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