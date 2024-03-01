Враг продолжает давить на Авдеевском и Новопавловском направлениях: здесь ВСУ отразили 45 атак армии РФ – Генштаб

В Украине за семьсот тридцать седьмые сутки широкомасштабной агрессии РФ произошло 73 боевых столкновения. Наиболее "горячими" оказались Авдеевское и Новопавловское направления.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба по данным на 1 марта 2024 года. По информации командования ВСУ, на южных направлениях противник наступательных действий не вел.

Всего за сутки враг нанес 6 ракетных и 79 авиаударов, совершил 62 обстрела из РСЗО (к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения).

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска нанесли поражение 1 району сосредоточения военной техники, 2 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления, 3 складам боеприпасов противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел, однако нанес авиационные удары по двум населенным пунктам. Также было обстреляно более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Раздолевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Андреевка Донецкой области. Под огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненьке, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник устроил авиационные и артиллерийские обстрелы 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не вел, однако нанес авиаудар по одному поселению, еще 20 населенных пунктов были обстреляны.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении противник также штурмовых действий не вел. Обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, войска РФ сосредоточили наступательные усилия на территории к западу от Авдеевки. Враг пытается воспользоваться тем фактом, что после потери этого города в ВСУ нет хорошо защищенных позиций по осуществлению обороны.

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