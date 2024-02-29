Россия пытается нарастить темп операций: разведка Британии объяснила, что происходит к западу от Авдеевки

Российские оккупанты сосредоточили свои основные наступательные усилия на территории, которая находится к западу от Авдеевки. Враг сейчас пытается воспользоваться тем фактом, что после потери этого города у украинских сил нет хорошо защищенных позиций по осуществлению обороны.

Об этом заявила 29 февраля разведка Великобритании. Соответствующее освидетельствование обнародовало британское Министерство в сети Х (бывшая Twitter).

Ведомство отмечает, что со времени захвата Авдеевки российские силы продвинулись в 6 км от центра города.

"Россия почти наверняка получила контроль над несколькими селами в районе: Ласточкино, Степное и Северное. Эти тактические достижения служат главным образом для консолидации российских позиций вокруг Авдеевки", – говорится в сообщении.

Британские аналитики утверждают, что Россия также предположительно пытается наращивать темп на этом направлении, воспользовавшись тем, что там меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городской застройки, которые украинские силы могут использовать для обороны.

Напомним, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что Силы обороны отошли от сел Северное и Степное вблизи Авдеевки Донецкой области. Упорные бои за эти населенные пункты продолжались еще в ночь на 27 февраля.

А 26 февраля стало известно, что Силы обороны отошли из села Ласточкино близ Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои. За последние сутки украинские защитники отбили 22 атаки окупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское и Невельское.

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