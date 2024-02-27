Силы обороны отошли от сел Северное и Степовое под Авдеевкой – ОСУВ 'Таврия'

Силы обороны отошли от сел Северное и Степное вблизи Авдеевки Донецкой области. Ожесточенные бои за эти населенные пункты продолжались еще в ночь на 27 февраля.

Напоследок украинские воины нанесли там врагу значительные потери. Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что особенно жестокие бои за Северное шли накануне вечером и в ночь на 27 февраля. По словам Лыховия, в этих боях украинские воины нанесли оккупантам большие потери.

Он добавил, что в двух селах до полномасштабного вторжения России в общей сложности жили менее ста человек.

Также спикер ОСУВ "Таврия" рассказал о некоторых изменениях в тактике российских войск. В частности, российское командование в последнее время наращивает количество штурмовых рот. Да и численность их изменилась: сейчас в штурмы выдвигаются группы размером до взвода, а иногда даже роты.

Еще до того, как в ОСУВ "Таврия" подтвердили выход украинских воинов из Степного и Северного, об оккупации этих двух сел врагом сообщали аналитики DeepState. Впрочем, по их данным, на этом успехи захватчиков не завершились: им также удалось продвинуться у Орловки, Бердичей и Тоненького.

Однако спикер ОСУВ "Таврия" утверждает, что по состоянию на утро 27 февраля Силам обороны удалось стабилизировать линию обороны возле Тоненького, Орловки и Бердичев.

В частности, по его словам, штурмовые группы противника были заблокированы в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка. Также, убеждает Лыховий, россиян удалось отбросить с окраин села Бердичи.

Напомним, накануне, 26 февраля, стало известно, что Силы обороны отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки. Об этом также заявили в ОСУВ Таврия.

А приказ на выход из Авдеевки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал 17 февраля. Свое решение он объяснил стремлением не допустить окружения украинских воинов и сохранить их жизнь.